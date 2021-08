En ny smitta i Kristiansund

Kristiansund kommune har fått melding om ett nytt smittetilfelle mandag kveld. Smittekilden er ukjent, og det er et visst potensial for videresmitte. Det er et par nærkontakter i flere kommuner, men ingen direkte nærkontakter hjemmeboende i Kristiansund. Ordfører Kjell Nergaard ber folk om å være årvåken på symptomer og ha lav terskel for å teste seg.