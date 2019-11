En god ambassadør for Ålesund by

Ålesund kommune vil den 13. november gi Elizabeth Hoff en oppmerksomhet for sin langvarige hjelpeinnsats i konfliktområder flere steder i verden. De siste sju årene har hun ledet innsatsen til Verdens helseorganisasjon (WHO) i Syria. – Med respekt og takknemlighet for det viktige arbeidet hun utfører, ønsker Ålesund kommune å hedre Elizabeth Hoff, sier ordfører Eva Vinje Aurdal.