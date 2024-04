En bil skal ha presset ung syklist i grøfta på Sunnmøre

Politiet er på veg til et trafikkuhell på Sæbø i Ørsta. En bil skal ha presset en syklist ut i grøfta, og føreren av bilen skal ha kjørt fra stedet. Syklisten et barn under 10 år. Gutten skal ha fått skrubbsår i forbindelse med at han ble presset ut av veien, melder politiet.