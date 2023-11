En bil involvert i ulykke

Politiet melder at de er fremme på innfartsveien til Ålesund der det har skjedd ei ulykke. To personer blir sendt til legevakt for undersøkelse. Politiet meldte først at det var flere biler involvert i ulykka, men dette viser seg å ikke stemme. Det var en bil involvert i ulykka. Trafikken innover mot sentrum blir dirigert om Borgundveien.