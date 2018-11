En av tre tror de har fyllekjørt

En av tre i Møre og Romsdal tror de har kjørt med promille, viser en undersøkelse som er gjennomført av Ipsos. Undersøkelsen viser også at hver tiende bilist i Møre og Romsdal av og til drikker alkohol noen timer før bilkjøring, og beregner når de er under promillegrensen. – Ikke stol på regneferdighetene når du er på julebord. Drikker du alkohol, bør du la bilen stå. Og må du kjøre hjem bør du holde deg til alkoholfri drikke, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige. 4000 deltagere over hele landet har vært med i undersøkelsen. Det er også klart flere menn enn kvinner som tror at de kan ha promillekjørt.