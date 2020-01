Én av tre bor i en «ny» kommune

Én av tre bor nå i en kommune som er blitt slått sammen under kommune- og regionreformen. Det skaper en del utfordringer for Statistisk sentralbyrå (SSB), som utarbeider en rekke statistikker på fylkes- og kommunenivå. Datagrunnlaget for statistikken må nemlig endres. – Sammenslåingene i 2020 alene innebærer over 100 millioner endringer i Matrikkelen, og over 3,6 millioner personer får endringer i sine opplysninger i Folkeregisteret, sier Johan Åmberg, som leder seksjon for befolkningsstatistikk i SSB.