En anmeldt for å ha kjørt for fort

En bilfører er anmeldt for å ha kjørt i 81 km/t i 50-sonen i Dyrkorn-tunnelen i Fjord kommune torsdag ettermiddag. Politiet holdt kontroller både der og i Viset-tunnelen og tilsammen ble det utstedt 15 forenklede forelegg for for høy fart.