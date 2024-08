Én anmeldt etter kontroll med fokus på tunge kjøretøy

Statens vegvesen gjennomførte tirsdag og onsdag utekontroll ved Romsdal kontrollstasjon, og de hadde inne 165 tunge og 20 lette kjøretøy.

Kontrollene utføres for å avdekke blant annet bremsefeil, overlast, dårlig lastsikring, dårlig sikt, beltebruk, slitte dekk, lys som ikke fungerer og brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

De aller fleste kontrollerte kjøretøyene fikk kjøre videre uten merknad, men det ble gitt fire bruksforbud, blant annet på grunn av dårlige bremser og annullert løyve.

I tillegg ble én sjåfør anmeldt pga. grove brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, og det ble gitt gebyr til flere for diverse mangler.

– Alle som ferdes på norske veger skal komme trygt frem, skriver Frank Sandvik i Statens vegvesen i en e-post til NRK.

– Ved å holde igjen tunge og lette kjøretøy som har dårlig lastsikring, er overlastet eller har for mye ting i frontruten som hindrer god sikt, gjør vi det vi kan for å gjøre vegen tryggere for alle.