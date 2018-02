Tilbakemeldingene strømmer på etter at Emma Krohn-Dale (16) fra Ålesund gikk til kamp mot de små størrelsene i motebransjen.

Historien om hvordan hun ble sittende igjen i et prøverom å gråte med en liten XL-bukse halvveis opp på lårene, vekker reaksjoner over hele landet.

– Litt surrealistisk

Hun forteller om enorm respons, både i tradisjonelle og sosiale medier, og meldinger som tikker inn på telefonen.

– Det siste døgnet har vært litt surrealistisk. Jeg trodde ikke det ville bli så stort. Det viser at folk bryr seg, sier Emma.

Emma Krohn-Dale håper at både Bik Bok og andre nå tar størrelsene på klær alvorlig. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Å stå frem som den som begynte å gråte i prøverommet fordi buksen i størrelse XL ikke passet er litt flaut, innrømmer hun. Hendelsen trigget henne likevel til å skrive et leserinlegg som kom på trykk i Sunnmørsposten. Det var på tide å gå til kamp, og hun ser nå mange stå frem og fortelle om lignende opplevelser.

Blir tema i Stortinget

En av dem er stortingspolitikeren Jenny Klinge (Sp). Hun tok Emma på ordet da hun ba politikerne komme på banen.

– Det er så bra at noen blåser ut. Jeg er helt enig, og jeg tror det er så viktig at det blir sagt. Noe må gjøres, for det ser ikke ut til at klesbransjen selv tar ansvar og tilpasser størrelsene på en fornuftig måte, sier Klinge.

Jenny Klinge (Sp) er glad for at 16 år gamle Emma tar et oppgjør med de små klesstørrelsene i butikkene. Foto: Bernt Sønvisen

Hun erkjenner at politikerne ikke kan gå inn og detaljstyre bransjen, men vil utfordre eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp). Klinge har levert spørsmål om temaet til onsdagens spørretime i Stortinget.

– Jeg mener det er riktig å spørre om Michaelsen kan ta initiativ til et møte med klesbransjen, for i et folkehelseperspektiv få frem at her må de gå i bresjen for merking av klærne som tjener formålet.

I Ålesund smiler Emma bredt når hun hører om initiativet. Hun synes det er stort, særlig etter så kort tid.

– Jeg håper de kan det på alvor og at det blir gjort med saken.

– Jeg stilte meg spørsmålet om jeg er for tjukk for norske kjedebutikker, og som en sunn og frisk 26-åring burde det svaret være nei, sier Elise Alexandra Gulbrandsen. Foto: Daniel Rosenquist

– Traff noe i folk

Elise Alexandra Gulbrandsen er MinMote-leder i VG og har jobbet mye med temaet. Hun mener det er et faktisk problem som gjelder helt vanlige kvinner og menn, og er glad Emma har satt det på dagsorden igjen.

– Emma sine opplevelser viser at vi på langt nær er ferdige å snakke om dette. Jeg håper norske kvinner og menn ikke lar en dårlig opplevelse i prøverommet gi selvtilliten en knekk. Det er ikke oss det er noe feil med, det er størrelsene i klesbutikkene, sier Gulbrandsen.

Selv fikk hun stor respons på en video hun laget for VG om samme tema. Denne gangen er det Emma som skaper debatt.

– Det viser seg at jeg faktisk traff noe i folk, sier 16-åringen.