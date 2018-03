Emma (16) holdt 8. mars-tale

Emma Krohn-Dale (16) fra Ålesund fikk stor oppmerksomhet da hun gikk ut mot merkingen av klær i motebutikker tidligere i vinter. I kveld holdt hun tale på et 8. mars-arrangement i Ørsta. Der tok hun opp igjen kampen mot skjønnhetstyranniet, samt temaer som abort, kjønnslemlestelse og likestilling både politisk, sosialt og i arbeidslivet. – 2017 var et fantastisk år. Vi hadde metoo og vi var ikke redde for å si meningene våre. La oss ikke stoppe nå, oppfordret Krohn-Dale på kvinnedagen.