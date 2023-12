Emil Breivik skal opererast

Molde-spelar Emil Varhaugvik Breivik er blitt undersøkt etter at han fekk eit brot i leggen under cupfinalen på laurdag. Klubben melder onsdag at han treng kirurgi, og blir operert hos ein spesialist i Tromsø neste veke. Dei forventar at han skal vere klar for seriestart neste år.