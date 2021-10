Emil Breivik fornyer kontrakten

21 år gamle Emil Varhaugvik Breivik fra Aukra har signert for fire nye år i Molde. Det melder fotballklubben på sine nettsider. Midtbanespilleren stod for to målgivende pasninger forrige kamp, og har vært i klubbapparatet siden han var 13. – Emil er en unggutt som har tatt store steg, og dette er virkelig er spennende spiller vi kommer til å ha kjempenytte av i de kommende årene, sier trener Erling Moe i ei pressemelding.