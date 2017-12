EM-bronse til Grøvdal Bjerkeli

Karoline Bjerkeli Grøvdal ble nummer tre under EM i terrengløp i slovakiske Samorin. Hun tapte spurten om sølvet og var 15 sekunder bak vinneren, Yasemin Can fra Tyrkia. Det er tredje gang på rad at Bjerkeli Grøvdal tar en EM-bronse i terrengløp.