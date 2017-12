EM-bronse til Bjerkeli Grøvdal

Can fikk tidlig en luke på resten av konkurrentene, mens Grøvdal ble liggende et like stykke bak i spann med to andre.

Mens Can suverent løp inn til gull fikk også Grøvdal opp farten og til slutt gjorde hun opp med svenske Meraf Bahta om sølvet.

På oppløpet var den svenske kvinnen sterkest og Grøvdal maktet aldri å komme opp på siden av Bahta, som sikret sølvet.

– Jeg er veldig fornøyd, for det var et tøft løp. Jeg lå foran på den nest siste runden og kjente det litt på sisterunden. Jeg hadde et lite håp om å ta Meraf Bahta på slutten, men jeg hadde ikke noe å gi i innspurten, sa Grøvdal til NRK etter løpet og la til at bronse slett ikke var noen nedtur.

– Alt i alt er jeg veldig fornøyd. Det er to veldig gode løpere foran meg.