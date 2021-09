Elv gjekk over sine bredder

Mannskap frå brannvesenet har vore ute på Hustad i Hustadvika kommune etter at ei lita elv gjekk over sine bredder. Dette truar med å fylle ein kjellar i eit nærliggande hus med vatn. Brannvesenet opplyser at mannskap frå teknisk etat er på veg for å løyse problemet.