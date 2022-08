Elleve fekk bot og éin miste lappen

Politiet har hatt trafikkontroll på Frøystad i Herøy kommune. 11 sjåførar fekk bot for å ikkje stoppe ved stoppskilt, éin miste førarkortet på grunn av for mange prikkar, og éin vert meld for å køyre utan gyldig førarkort. Det opplyser politiet til NRK.