Elisabeth Siebke ny klinikksjef

Ifølge Helse Møre og Romsdal er Elisabeth Siebke ansatt som klinikksjef i Klinikk for kvinner barn og ungdom, etter å ha vært konstituert i stillinga i et halvt år. Siebke er utdanna lege med spesialisering i pediatri og har jobbet i helseforetaket siden 1988. Hun ble avdelingssjef i Ålesund i 2012, og fra 2017 har hun vært felles avdelingssjef for barnemedisin og habilitering i Møre og Romsdal.