Elisabeth betalte regningen – men fikk over 1200 inkassovarsler i posten

Etter at Elisabeth Aase Grytten hadde hentet barna sine i barnehagen på fredag, ble ungene helt ville av begeistring da de kom hjem og så postkassen.

Den var nemlig stappfull. Men ikke med gaver til barna. Der lå det opp mot 60 like eksemplarer med inkassovarsler fra strømselskapet Nordvest Nett AS.

Men mange påminnelser om at hun ikke hadde betalt regningen, trengte hun ikke. For den hadde hun allerede betalt.

– Jeg ble ganske overrasket over at det kan skje, sier Grytten.

Over helgen ble også postkassen hennes overfylt med inkassovarsler. Hun tror at postmannen ikke fikk plass til mer post på fredagen, og at det derfor kom mer på mandagen.

GLEDE: Elisabeth Aase Grytten og sønnen Herman med store mengder inkassovarsler. Foto: Privat

Over 1200 inkassovarsler

Da moren hennes døde nylig ble regningene til eneboligen på Vatne i Ålesund overført til datter Grytten, som bor i Oslo. Og de har hun betalt.

– Siste aktuelle strømregning jeg mottok ble betalt 20. april, innen frist, sier hun.

Men det trodde ikke printleverandøren. Det skal ha blitt sendt 1233 inkassovarsler til datteren og den avdøde moren, ifølge strømselskapet.

– Det har aldri skjedd før, sier leder for kundeavdelingen i Nordvest Nett AS, Kristin Bergheim.

Da feilen ble oppdaget ble det forsøkt å stoppe forsendelsen i posten. Men det gikk ikke.

STOR BUNKE: Grytten mottok store A4-brev med flere hundre inkassovarsler adressert til henne og den avdøde moren. Foto: Privat

Har destruert brevene

– Det var en systemfeil rett og slett, men nå har systemleverandør rettet feilen, sier Bergheim ved kundeavdelingen til Nordvest Nett AS.

På flere av fakturaene står det forskjellig sum og kundenummer, men på alle står det samme dato og navnet til Elisabeth Aase Grytten og den avdøde moren.

– Her har det skjedd en fletting. Derfor har det kommet på andre kundenummer og beløp, men ingen andre personopplysninger er på avveie, sier hun.

Tirsdag sendte strømselskapet noen ansatte til Grytten for å hente alle brevene og destruere dem.

Bergheim sier også at de nå har lagt inn en rutine der de må sjekke filen og størrelsen på det som kopieres ut hos printleverandøren, slik at dette ikke skjer igjen.

– Kan hun vente seg flere inkassovarsler i posten nå?

– Det håper jeg virkelig ikke, sier hun.

Det håper ikke Grytten heller.