Elinett frykter sabotasje

Selskapet Elinett frykter at noen har ødelagt høyspentlinjer med vilje. Dette skjer etter at et tre lå mot høyspentlinjen mellom Vorpenes gård og Fjordhotellet i Eidsvågen i februar. Treet var sagd av med motorsag, sier Even Blakstad i Elinett til Romsdals Budstikke.

Etter undersøkelser mistenker Elinett at noen kan ha sagd over treet med vilje, nettopp for at det skulle lande på linja og ødelegge, skriver avisen.