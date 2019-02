Elgku som skapte frykt er skutt

Elgkua som jagde en mann opp i et tre i Vestnes er nå skutt. Elgkua beita i ettermiddag på innmark og ble da felt av jaklaget. Alexander Kenneth Connar, som har vært ansvarlig for jakta i Vestnes, sier at ettersøksjegerne er svært dyktige og han har ingen grunn til å tro annet enn at det er rett dyr som er felt.