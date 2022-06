Da pandemien kom til Norge, måtte skolene og lærerne raskt omstille seg for å legge til rette for digital undervisning. Nå er ikke det lengre et tilbud.

Aurora Molnes Hagelund og Stine Longva Veddegjerde er elever ved Fagerlia videregående skole i Ålesund. De kunne ønske at digital undervisning fortsatte også etter pandemien, men i tillegg til vanlig undervisning på skolen.

– Man går glipp av mye når man er borte noen dager, så muligheten for å ikke henge etter blir mindre hvis digital undervisning er et tilbud, sier Molnes Hagelund.

Det sier Longva Veddegjerde seg enig i.

Et godt alternativ for noen

– Jeg deltar på ting politisk som også har med skolen å gjøre. For meg hadde det vært fint med digital undervisning, så jeg kunne fulgt med når jeg er vekke, sier Longva Veddegjerde.

Med digital undervisning tenker de ikke bare opptak av undervisninga, som det er på flere høyskoler og universiteter.

– Hvis vi er borte på en fredag, som er fagdag for oss, kunne det vært fint med for eksempel bare en oppsummeringsvideo så vi kunne sett på og henta oss inn med, sier hun.

Sinne Eisma mener digital undervisning kan være et godt tilbud for noen, men ikke alle. Foto: Remi Sagen / NRK

Medelev og venninne Sinne Eisma (19) er mer skeptisk. Hun frykter at flere lettere kan holde seg hjemme fra skolen da.

– Jeg tror det kan være en god idé i visse tilfeller, men ikke for alle, sier hun.

For de som er kronisk syke eller av ulike helsemessige årsaker ikke kan delta så mye på skolen, mener hun det er et godt alternativ for.

Men Eisma mener det er viktig at elevene i den alderen også blir pushet til å komme seg på skolen. Hun sier det er da «skulkekulturen» starter.

– Hvis man ikke utfordrer seg selv, vil man ikke komme så langt i livet. Digital undervisning burde være et tilbud for de som trenger det, men ikke for alle.

Forslag til ny opplæringslov

I en e-post til NRK skriver statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Kristina Torbergsen (Ap), at de mener elever lærer best på skolen, hvor de kan delta sammen i undervisningen.

Kristina Torbergsen, statssekretær ved kunnskapsdepartementet, skriver rammer for digital undervisning skal inn i en ny opplæringslov. Foto: Ilja C. Hendel / Kunnskapsdepartementet

Hun legger også til at det i grunnskolen og videregående opplæring er mer vekt på at elevene skal lære gjennom samarbeid, enn på universitet og høyskole hvor de jobber mer selvstendig.

Men i forslaget til en ny opplæringslov som legges frem neste år, vil de foreslå rammer for digital undervisning.

– Vi vil legge vekt på at elevene som hovedregel skal være på skolen også når de får fjernundervisning, men detaljene vil vi komme tilbake til når lovforslaget er klart, skriver Torbergsen.

– Supplement, ikke regel

Ina Enoksen, leder ved Utdanningsforbundet i Ålesund, sier det er viktig å ta debatten om digitale hjelpemiddel og at de er positivt innstilt til det.

– De siste par årene har vist oss at det finnes mange nye måter å gjøre ting på, enn vi har tenkt tidligere. Vi har prøvd ut digitale løsninger, og har erfart både positive og negative sider, sier Enoksen.

Hun peker på at det er store undervisningsforskjeller på ungdomsskolen eller videregående skole som har mer fokus på interaksjon mellom lærer og elev. Mens det på høyskole eller universitet i mye større grad er rene forelesninger.

– Det kan være et supplement, men ikke regelen. Som hovedregel sier vi at digital undervisning er unntak, og ikke regel. For regelen må være undervisning på skolen.

Videregåendeelevene er delte i meningene rundt digital undervisning som et tilbud. Foto: Remi Sagen / NRK

– Burde testes ut

Elevene på Fagerlia videregående skole ser også at det er utfordringer med digital undervisning, men synes det er verdt å prøve ut.

– Det går an å prøve det ut noen dager i uken, for eksempel. At man prøver litt og litt, og ser hvordan det går for å finne ut hva som funker og ikke funker, sier Aurora Molnes Hagelund.

– Det er et spennende prosjekt som burde bli testa ut, sier Stine Longva Veddegjerde.