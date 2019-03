Elevar sendt heim

Alle elevane ved Bergmo ungdomsskole i Molde vart sendt heim frå skulen i dag tidleg. Grunnen er eit røyrbrot i radiatorsystemet, som førte til at det berre var rundt 10 grader i klasseromma då skuledagen skulle starte. Rektor Frank Ove Sæther seier til rbnett (bak betalingsmur) at alle har fått heimeoppdrag slik at dei har noko å jobbe med.