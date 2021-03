Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På få dagar har smitten i Ålesund auka kraftig med mutert virus. Kommunen og nabokommunane har innført strengare tiltak med skjenkestopp, heimekontor og nedstenging av treningssenter. Men skulane har oppmøte som vanleg, der det ikkje er smitte.

– Eg trur det er mange elevar som føler seg utrygge på skulen no. Fleire av lærarane brukar munnbind i dag og elevane er oppmoda til det same, seier elevrådsleiar André Loutovinov Schroeder.

Elevrådsleiar André Loutovinov Schroeder meiner Ålesund kommune burde ha innført heimeskule den siste veka før påske. Han har sendt brev til ordføraren. Foto: Remi Sagen / NRK

Ikkje vente på smitteeksplosjon

Schroeder går på Fagerlia vidaregåande skole med over 1000 elevar og meiner at skulane burde hatt raudt nivå og heimeundervisning dei siste dagane før påske.

– Vi kan ikkje vente på store smitteksplosjonar på skulane før det blir gjort noko, seier Schroeder.

Betre å vere hysterisk

Også Skolenes landsforbund Ålesund krev ei umiddelbar nedstenging av både skular og barnehagar fire dagar før påskeferien.

– Eg trur det er riktig å stenge ned før påske for å ta rotta på smitten. Det er betre å vere litt hysterisk enn å kome i etterkant og skjøne at vi gjorde for lite, seier hovudtillitsvald Christian Holstad Lilleeng.

Christian Holstad Lilleeng er hovudtillitsvald for Skolenes landsforbund i Ålesund. Han er kritisk til at Ålesund kommune ikkje innfører strengare tiltak i skular og barnehage. Foto: Malin Kjelstadli Korsnes / NRK

Blandar klassene

Han meiner det er skremmande at Ålesund kommune ikkje har innført tiltak for dei mange tusen elevane og lærarane, når ein veit at smitten spreier seg hurtig blant barn og unge på landsbasis.

– For oss er det meir eller mindre ein vanleg kvardag, forutan at vi må passe på vasking og halde avstand, men vi har framleis valfag der klassene blir blanda, seier Lilleeng.

Du vil ha nedstenging denne veka, men kva med barna som har det vondt heime?

– Skulane har plikt til å ordne eit eige undervisningsopplegg til desse, seier Lilleeng.

Ordførar Eva Vinje Aurdal (Ap) seier at kommunen må balansere smittevern opp mot omsynet til barn og unge sine behov for å vere på skule som vanleg. Foto: Remi Sagen

– Oslo stenger heller ikkje ned

Når Ålesund ikkje innfører heimeskule, er det fordi ein vil skjerme barn og ungdom, ifylgje kommunen. Folkehelseinstituttet anbefaler høg terskel for å stenge skular og dette skal ikkje gjerast som eit førebyggjande tiltak.

– Ikkje ein gong i Oslo og Viken er skulane stengde når der ikkje er smitte, svarar ordførar Eva Vinje Aurdal (Ap) på kritikken.

Ho forstår at både elevar og lærarar er bekymra, men ho meiner det er viktig å balansere smittevern med behovet barn og unge har for å gå i barnehage og på skule som vanleg.

– Eg er bekymra sjølv over den totale situasjonen, seier Aurdal. Måndag er to skuleklasser i karantene i Ålesund. Totalt er 400 personar i kommunen i karantene.

Redd for å smitte familien

På Fagerlia er ikkje elevrådsleiar André Loutovinov Schroeder åleine om å bruke munnbind i klasserommet i dag.

Både han og andre elevar er bekymra for å smitte folk i risikogruppa. Han meiner mange ville ha følt seg tryggare på heimeskule.

– No når situasjonen er så uoversiktleg, steng ned, seier Schroeder.