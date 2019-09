Elektronisk mobbevarsel

No kan elevar sende elektronisk varsel om mobbing via nettsidene til alle dei vidaregåande skulane i fylket. Møre og Romsdal fylkeskommune, som har lansert tenesten, ønskjer at terskelen for å melde frå om mobbing skal vere så låg som mogleg. – Alle elevar kan sende varsel, når som helst på døgnet. Dette er ein del av det systematiske arbeidet vårt for eit trygt og godt skolemiljø. Målet er at alle elevar skal trivast på skolane våre, seier fylkesutdanningssjef Erik Brekken (bildet).