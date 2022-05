Eldreombudet var tema i spørretimen

Regjeringas forslag om å avvikle eldreombudet var tema i Stortingets spørretime onsdag. Det kom ingen nye signaler fra helse- og omsorgsminister Ingvil Kjerkol som holder fast på at eldreombudet bør bli avviklet. I stedet bør vi sørge for at de eldres behov blir ivaretatt av de etablerte ordningene på hvert enkelt område, slik som pasient- og brukerombudet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og forbrukerombudet, svarte hun. Eldreombudet holder til i Ålesund