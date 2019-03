Eldre kvinne funnet død

En eldre kvinne er funnet død utendørs i Kristiansund. Politiet skriver at hendelsesforløpet foreløpig er ukjent, men opplyser til Tidens Krav at det foreløpig ikke er noe som tilsier at det er skjedd noe straffbart. Politi og helsepersonell er på stedet nå og gjør undersøkelser. Politiet har også kriminalteknikere på vei til stedet.