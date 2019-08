Eldre engasjerer seg i politikken

– Fleire eldre burde engasjere seg i lokalpolitikken, meiner Bjørn Prytz, 74 år gamal ordførarkandidat for Herøy Arbeidarparti. Over fem prosent av listestoppane i Noreg er 70 år og eldre. – Det er dette vi jobbar for, seier fylkesleiar i pensjonistforbundet, Melvin Steinsvoll, 74 år og sjølv listekandidat for Arbeidarpartiet i Molde og på fylkesnivå. –Ingen har betre føresetnader til å representere pensjonistane enn meg, seier 79 år gamle Odd A. Folkestad på Voldalista.