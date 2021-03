Eldre bebuar alvorleg skadd

Ein eldre bebuar ved ein sjukeheim i Ålesund blei alvorleg skadd og måtte opererast, etter å ha blitt slått av ein annan bebuar i fjor sommar. No får kommunen kritikk for å ikkje ha passa betre på. Mannen som gjekk inn på naboen sitt rom, var kognitivt svekt, og skulle ha hatt kontinuerleg vakthald. Statsforvaltaren meiner sjukeheimen ikkje hadde nok personale, og at helsehjelpa til begge dei involverte bebuarane var uforsvarleg.