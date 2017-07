Eldor Skeide til Furene

Eldor Skeide er ansatt som ny administrerende direktør i arbeid- og inkluderingsbedrifta Furene AS. Skeide har vært i bedriften siden 2010 og vært leder for prosjekt og utvikling. – Vi opplevde stor interesse for stillinga og er trygge på at vi har fått en dyktig toppleder på plass for å møte de spennende utfordringene selskapet står ovenfor, sier styreleder Inge-Jonny Hide.