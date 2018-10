Elbilene må betale bompenger

Begge rådmennene i Averøy og i Kristiansund foreslår at elbiler må betale bompenger for å kjøre gjennom Atlanterhavstunnelen. I dag kjører elbilene gratis når de skal kjøre gjennom tunnelen som binder sammen de to kommunene. Forslaget er at nullutslippskjøretøy skal betale inntil 50 prosent av vanlig takst, skriver tk.no. Atlanterhavstunnelen AS har anbefalt å si ja til dette. Formannskapet i Averøy skal behandle saken 5.november, bystyret i Kristiansund 6.november.