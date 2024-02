El-ferje for Stranda og Liabygda i haust

Fjord 1 går i gang med bygginga av nye ladestasjonar for el-ferje i Liabygda og Stranda så raskt som råd.

Ladestasjonane må på plass for at den nye ferja kan gå på straum, men prosessen har tatt tid fordi Stranda kommune to gonger har avslått søknadene. Men tysdag kom meldinga om at Statsforvaltaren overprøver kommunen og gir klarsignal til bygging.

Fjord 1 har som mål at ferja kan gå på straum til hausten.