Ektemann siktet for drap

En mann er siktet for drap etter at det fredag 19. mai ble funnet en kritisk skadd kvinne og en mann død ved en bolig i Kristiansund. Den skadde kvinnen døde på sjukehus kort tid senere. Begge døde av skuddskader. Politiet skriver fredag i en pressemelding at de har arbeidet etter en hovedhypotese om at mannen først har skutt kvinnen og deretter tatt sitt eget liv. En omfattende etterforskning har styrket denne hypotesen, skriver politiet.