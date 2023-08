Ekstrevêr ga lange køar

På grunn av stengde vegar etter uvêret Hans har det vore meir trafikk på ferjesambandet Vestnes - Molde på E39 dei siste dagane. Onsdag toppa det seg, og vegvesenets trafikkmåling viser at det var 1000 bilar meir på Molde ferjekai enn same dag veka før. No som fleire vegar er opna, og ein kan køyre riksveg 3 mellom Trondheim og Oslo, reknar Borealis med at det blir mindre trafikk.