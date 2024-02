– Det var sjøen som vart blåst opp av havet. Store delar av parkeringsplassen ved Namsos storsenter er fylt med vatn. Og heile parkeringshuset.

Det seier Kjetil Strøm Langeng, som filma uvêret i Namsos natt til torsdag.

Han kan ikkje hugse å ha opplevd uveret så kraftig som no.

– Nei, aldri. Eg klarte nesten ikkje å stå. Det har blåst her før, men ikkje slik som no. Eg har aldri sett at vinden har kasta så mykje sjø opp på land.

Orkan styrke, og vel så det

At vinden fører til skadar på hus og heim er kanskje ikkje så rart.

Nye målingar hos Meteorologisk institutt klokka 02 viser at det blåser orkan styrke utanfor kysten av Trøndelag og søre del av Nordland.

– På målestasjonen på Sklinna fyr har vi måling på 51,5 meter per sekund i kasta. Det er den høgste av de offisielle målestasjonane våre, seier vakthavande meteorolog Alexander Skeltved til NRK.

Middelvinden er på 39,5 meter per sekund – altså godt over grensa på 32,7 meter per sekund.

– Lågtrykket trekker nordaustover og påverkar mest rundt kysten av Trøndelag, seier Skeltved.

Slik høyrest det ut som når brua syng i vinden i Rørvik:

Hør brua synge på Rørvik Du trenger javascript for å se video.

Det har også tatt seg opp med lynaktivitet på Vestlandet, og dette går nordover opp mot kysten av Trøndelag og Nordland.

Lurar du på korleis vinden er der du bur? Sjekk Yr sitt vindkart i lenka under:

Taket på brakkerigg blåste av

Onsdag kveld tok også uveret med seg taket på ein brakkerigg i Trondheim.

Ifølge politiet er det 20 personar som skal bu i brakka. Disse får flytte tilbake, opplys politiet til NRK.

– Det har blåst av eit tak på ein brakkerigg kor det bor nokon arbeidarar. Ingen er skadd, verken dei som bur der eller har passert.

Det seier innsatsleiar i politiet i Trøndelag, Tor Inge Oksholm, til NRK.

Politiet driv no å sikrar området i samarbeid med brannvesenet.

Rundt 20 arbeidarar bur i brakkeriggen der taket blåste av onsdag kveld. Foto: Bjørn Alexander / NRK

På Solsiden har ei takplate losna frå eit restaurantbygg, og på Byåsen losna eit glastak frå eit uthus.

I tillegg held brannvesenet på med å sikre eit tak som har losna frå ein bustad på Flatval på Frøya.

Eit naust på Dyrøy på Frøya blåste ned i havet ved båtane. Foto: Bjarte M. Johannesen / NRK

På Helgeland skriv Lurøy kommune på Facebook at taket på brannstasjonen i Aldersund har blåst rett av.

– Vi ber om at folk ikkje oppsøker området og at man held seg innandørs slik at me unngår farlege situasjonar, skriv kommunen.

I Dønna kommune har politiet i Nordland fått melding om at ein fjøs har blåst ut på ein veg.

Brannvesenet på Frøya måtte sikre eit tak natt til torsdag. Her har også eit naust blåst på sjøen i vinden. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Fleire tusen utan straum

Uveret har også ført til at fleire tusen bustader er utan straum.

Ifølge nettselskapet Tensio manglar over 10.000 kundar straum i Trøndelag.

Litt lenger nord, på Helgeland, er over om lag 2000 kundar utan straum. Det melder nettselskapet Linea.

I øykommunen Rødøy i Nordland er befolkninga på det fjerde døgnet utan straum.

Stengde fjellovergangar

«Ingunn» held fram med å stenge vegar, ferjesamband og bruer onsdag kveld.

Alle fjellovergangane mellom Aust- og Vestlandet er stengde. Blant anna E134 over Haukelifjell

Fjellovergangen Haukelifjell er stengd grunna uvêret. Foto: Statens vegvesen

I nord er fjellovergangen over Saltfjellet på E6 stengt til torsdag. Det same er Nordlandsbanen, og det er omkøyring via Sverige.

Noreg er dermed delt i tre – aust, vest og nord.

Også fly- og helikoptertrafikken er råka. All helikoptertrafikk til og frå Kristiansund, Stavanger og Bergen lufthavn er innstilt.

Men ikkje alle flya står på bakken. På Leknes i Lofoten såg det slik ut då eit Widerøe-fly gjekk inn før landing onsdag kveld

Et Widerøe-fly frå Bodø til Leknes landar på heroisk vis på Leknes lufthavn i Lofoten under ekstremvêret «Ingunn». Du trenger javascript for å se video. Et Widerøe-fly frå Bodø til Leknes landar på heroisk vis på Leknes lufthavn i Lofoten under ekstremvêret «Ingunn».

Slik rammes trafikken av «Ingunn» Ekspander/minimer faktaboks Møre og Romsdal: Ferjesambandet Ørsnes - Magerholm innstilt

Ferjesambandet Sølsnes - Åfarnes er innstilt inntil videre

Fergesambandet Kvanne - Rykkjem innstilt inntil videre på grunn av værforholdene.

Fergesambandet Seivika - Tømmervåg er innstilt. Ny vurdering torsdag morgen.

På fylkesvei 61 er fergesambandet mellom Hareid-Sulesund innstilt inntil videre på grunn av dårlig vær.

På E39 er fergesambandet mellom Festøya-Solavågen innstilt.

Fylkesveg 655 i Norangsdalen i Ørsta blir stengt klokka 17 på grunn av uværet.

Ferjesambandet Småge - Orta - Finnøya - Ona er innstilt.

Rundebrua på fylkesvei 5876 i Herøy blir stengt klokka 14.00.

Giskebrua, mellom Valderøy og Giske, på fylkesvei 5957 er stengt på grunn av sterk vind.

Fergesambandet mellom Dryna og Brattvåg blir innstilt fra klokka 13.55.

Ferjesambandet mellom Larsnes, Åram, Voksa og Kvamsøya er innstilt.

Mange bussavganger i Møre og Romsdal blir innstilte på grunn av været, opplyser Møre og Romsdal fylkeskommune. Her er detaljert oversikt.

Hurtigbåten mellom Ålesund og Langevåg i Sula er innstilt inntil videre på grunn av været. Det opplyser Boreal.

Hurtigbåten mellom Ålesund og Hareid er innstilt, ifølge Boreal.

Hurtigbåten fra Ålesund til Valderøy, Store Kalvøy og Hamsund er innstilt, ifølge Boreal.

Rundebrua i Herøy er stengt. Nordland: Bodø-Værøy-Røst-Moskenes har innstilt B-ruta ut dagen

På Fv 17 på Helgelandskysten er ferjesambanda Tjøtta-Forvik og Levang-Nesna er innstilt.

Jektvik-Kilboghamn og Forøy-Ågskardet tar forbehold om værsituasjonen for hver avgang.Det gjer og fleire av dei mindre ferjesambanda

Fergesambandet mellom Igerøy-Tjøtta er innstilt

Fergesambandet mellom Igerøy-Horn er innstilt.

Fjellovergangen over Saltfjellet på E6 i Nordland er stengt til torsdag. Trøndelag: Kollektivselskapet AtB har ansvaret for det meste av busstrafikken i Trøndelag. De opplyser at de har innstilt 131 bussavganger i fylket torsdag morgen. I tillegg er mange ferge- og hurtigbåtavganger kansellert.

Dolmsundbrua på Hitra på fv 714 er stengt pga. sterk vind. Dermed er Frøya isolert.

I Nærøysund er ferjesambandet Borgan-Ramstadlandet innstilt på grunn av været, melder Statens vegvesen.

Fergesambandene Skei – Gutvik og Hofles – Geisnes – Lund er også innstilt.

I Frøya er ferga fra Dyrøy og ut til Øyrekken innstilt.

Enkelte togavganger til og fra Trondheim S er innstilt onsdag og torsdag. Dette gjelder tog til og fra Bodø og Storlien.

Flere fly mellom Værnes og Vestlandet er innstilt onsdag kveld.

Hurtigbåtene mellom Trondheim og Vanvikan, samt Trondehim og Brekstad er innstilt.

AtB har innstilt 131 bussavganger i Trøndelag torsdag morgen. Innstillingene gjelder store deler av Fosen, Namdalen, Frosta og Trondheim. Oppdatert oversikt finner du på AtB sine nettsider. Fjelloverganger: Fjellovergangen over Saltfjellet på E6 i Nordland er stengt til torsdag.

På fjellene mellom øst og vest går det kolonne på 134 Haukelifjell.

Riksvei 13 over Vikafjellet er stengt

Riksvei 7 er stengt for personbilerm men har kolonne for tungtrafikken. Her kan du holde deg oppdatert på trafikken der du bor.

Ventar høge bølgjer

«Ingunn» har teke godt tak langs kysten av Vestlandet onsdag ettermiddag. Utover kvelden er det venta at Trøndelag og Nordland får dei sterkaste vindkasta.

Foto: Meteorologisk institutt/NOAA

Farevarselet blei onsdag oppjustert frå oransje til raudt i Lofoten, og der er det venta ekstreme vindkast på 40–50 meter per sekund. Det betyr også høge bølgjer.

Rundt klokka 01:00 natt til torsdag er det venta ei maksimal bølgjehøgde på 21,5 meter.

– Det er ganske heftige greier. Den bølgjehøgda er som tre bustadhus oppå kvarandre.

Det seier hamnesjef i Lofoten Havn, Kjell Jakobsen.

Utvidar farevarsel

I Bodø, Salten og Vesterålen er no inkludert i ekstremvêrvarselet på raudt nivå.

I dette området blir vinden sterkast torsdag morgon og formiddag, med ekstremt kraftige vindkast og nordvest sterk storm, kan hende orkan utsette stadar, opplyser dei.

Ekstremværet «Ingunn» beveger seg nordover Du trenger javascript for å se video.

Vakthavande meteorolog i Nord-Noreg, Elise Gloppen Hunnes, seier vêret vil bli heftigare no enn det var tidlegare i veka.

– Ja, spesielt for delar av Nordland og Lofoten og Vesterålen vil det jo bli verre. Det er vind frå ei ny retning, så det kan fort ramme litt andre delar enn dei som har blitt ramma tidlegare.

Ho legg til at sjølv om det er spanande å gå ut for å sjå på stormen, så må ein hugse at det er sterke naturkrefter i sving, og ha respekt for naturen.

Slik ser farevarselet ut etter ei oppdatering frå Meteorologane onsdag ettermiddag. Foto: Yr.no

Løetak blåste av

I Gjerdsvika på Sunnmøre har delar av eit låvetak blåse av.

– Det var ikkje dyr inne i låven, men det er lause takplater i området, så vi ber folk om å halde seg inne, seier Paul Ola Vestre i Brannvesenet.

Delar av eit låvetak har blåst av i Gjerdsvika på Sunnmøre. Foto: Privat

Eigar av garden, Kristoffer Værnes, var på reise då han fekk vite at delar av taket var vekke.

– Det er trasig. Det er ikkje så mykje meir å seie om det. Det bles godt heime, har eg forstått, seier Værnes.

Forsikringsselskapet Tryg seier at dei allereie har fått fleire meldingar om skade etter uvêret «Ingunn».

Dei forventar at talet på meldingar vil auke når vêret skal treffe med full styrke langs kysten av Trøndelag og Nordland seinare i dag.

I Smøla skulle ordførar Svein Roksvåg ut for å kjenne på vêret. Han angra seg fort:

Slik rammes Smøla av stormen Du trenger javascript for å se video.

Ventar fleire stengde vegar

Hans Petter Riddervold Hårsvær ved Vegtrafikksentralen midt seier det ikkje er ofte dei har så mange stengde vegar, bruer og ferjesamband.

– Nei, heldigvis ikkje. Det er vel ekstremt i dag.

– Kva ventar de utover ettermiddagen?

– Det er vanskeleg å seie. Erfaringsmessig blir det vel snakk om at ein del tre bles over ende og hamnar i vegbanene, fleire bruer og ferjesamband kan eventuelt bli stengt. Vi må berre ta det etter kvart som det dukkar opp.

I Trøndelag ventar dei at trafikken vil merke vêret meir utover kvelden. Og dei er godt førebudde på det.

– Det er sikra bemanning både i kveld og i natt og i morgon tidleg. I tillegg har vi vore i god kontakt med nødetatar både i Møre og Romsdal og Trøndelag, etablert gode kommunikasjonskanalar der, og sjølvsagt vore i dialog med alle entreprenørar langs alle vegar for å ta dei forholdsreglar som kan takast.