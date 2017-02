Ekstremt glatt på vegene i fylket

– Vi har hatt problemer over hele distriktet i dag, sier operasjonsleder i politiet, Sindre Molnes.

Mange har fredag slitt på det glatte vinterføret. Dagen begynte med at en semitrailer kjørte av veien i Rauma, og en lastebil velta på Frei. Klokka 09:30 kom det i tillegg melding om at en buss hadde veltet i Sande. Og det var bare starten.

– Vi har fått meldinger fra Stranda, Hellesylt, Ørsta, Ålesund, ja over hele linja, sier Molnes.

– Bilistene må sko seg

Like før klokka 13:30 kjørte to biler av veien ved Eikrem i Molde før to biler hadde et sammenstøt på Digerneset i Skodje. Fører av den ene bilen ble fraktet til legevakt for sjekk.

Knapt en time senere kom det melding om at en trailer står fast i Leikongbakkane på fylkesvei 61 i Herøy. Den utenlandske traileren sperrer for annen trafikk og det er lange køer på stedet.

Lange køer meldes det også om på Strandafjellet. Ifølge en tipser står et vogntog fast og det begynner å bli kaos. I Rødvenbygda i Rauma har det vært et sammenstøt mellom en traktor og en bergingsbil.

Politiet oppfordrer nå alle bilister om å kjøre etter forholdene.

– Det er viktig at bilistene skor seg etter forholdene og tar det rolig. Det er glatt og spesielt i fjellet er det mye snø, sier Molnes.

Vegvesenet har også sendt ut ei generell oppfordring til alle sjåfører om å kjøre forsiktig.