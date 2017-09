Ekstrarute

Ferjesambandet Folkestad-Volda er opna igjen, etter at ein lastebil sette seg fast på ferjelemmen i Volda. To avgangar blei kansellerte. Det gjer at Norled køyrer ein ekstra avgang frå Folkestad klokka 13, og så blir det normal rute frå klokka 13.15.