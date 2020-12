Ekstraordinært styremøte mandag

Helse Møre og Romsdal legger opp til et ekstraordinært styremøte kommende mandag for å ta stilling til framdrifta for fellessjukehuset på Hjelset. Entreprenøren Skanska har fått frist på seg til i morgen for å levere et endelig pristibud. Uansett utfall på styremøtet utløser dette ny hektisk møtevirksomhet for å sikre fremdrift i byggeprosjektet, forklarte styreleder i Helse Møre og Romsdal, Ingve Theodorsen, i dag.