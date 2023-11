Ekstraordinært styremøte

Styret i Helse Midt-Noreg har i dag ekstraordinært styremøte i samband med vanskane med å innføre Helseplattforma ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Direktøren i Helse Midt-Noreg foreslår at det regionale helseføretaket skal utarbeide ein regional tiltakspakke på mellom 55 og 80 millionar kroner for å avhjelpe situasjonen med innføringa av journalsystemet.

Han går også inn for at St. Olavs hospital skal få eit driftstilskot på 100 millionar kroner for å avhjelpe den økonomiske situasjonen ved sjukehuset.