Ekstraordinær generalforsamling og Sørsida

Eit fleirtal i formannskapet i Ålesund krev ekstraordinær generalforsamling i Sørsida Utvikling, og det er dei sjølve som er generalforsamlinga. Under møtet 6.juni ønskte fire politikarar å redusere styrehonorara i Sørsida Utvikling, men forslaget blei stoppa. No vil Hans Kjetil Knutsen frå Ålesundlista ha saka opp igjen, men varaordførar Vebjørn Krogsæter frå Senterpartiet fryktar at konsekvensen blir at styremedlemmar vil trekke seg.