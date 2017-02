Ekstra spent før NM på hjemmebane

– Denne helga blir det mest personlige for meg i innendørssesongen, så det er ekstra spennende, sier Warholm.

Både Warholm og Ådne Andersen er blant de lokale favorittene fra Dimna IL, når det skal kjempes om gull under innendørs NM i friidrett i Ulsteinhallen.

Imponert over innsatsen

Warholm prøver å holde forventningene nede, men kjenner et ekstra lite press når det skal presteres på hjemmebane.

– Det er klart at man føler litt ekstra på det, men jeg tror også det kan hjelpe og gi meg et ekstra kick, forteller han.

Det er ikke bare på tribunen familien til Warholm er reprsentert. Mor Kristine er en av over 200 frivillige som hjelper til under NM. Warholm er imponert over innsatsen til lokalmiljøet.

– Det er fantastisk at vi som er en så liten bygd legger sjela og hjertet i dette. Det viser at det er en bra identitetsfølelse her i Ulsteinvik og jeg tror det blir et knakende bra arrangement.

Les også: Alt klart for idrettsfest i Ulsteinvik

I god form

Forrige helg satte Warholm ny personlig rekord på 60 meter og 100 meter under Indoor Games i Florø. Trener Arve Hatløy er optimistisk til en ny rekord også denne helgen.

KLARE: Trener i Dimna IL, Arve Hatløy, Karsten Warholm og leder for Dimna IL, Trond Berg, er alle spente på helgen. Foto: Arne Flatin / NRK

– Det er litt flere løp nå enn forrige helg og spørsmålet er om han kanskje kan lukte på norsk rekord på 400 meter, forteller han.

Flere øvelser

I tillegg til 400 meter skal Warholm løpe 60 meter og 200 meter under NM, og formen er på topp.

– Kroppen føles veldig bra, og jeg har prøvd å gjøre det jeg kan for at dette skal bli et bra mesterskap.

Det første startsignalet går av klokken 12.00 i morgen, med sju forsøk for menn senior på 60 meter.

– Folk har virkelig stått på å rigge klart, så nå er det bare opp til oss utøverne å levere, forteller Warholm.

Programmet for helgen og hvem som deltar finner du her.