Ekstra sikringstiltak i Herøy

Herøy kommune set i verk ekstra sikringstiltak etter at personar har bevega seg inn i den avstengde delen av Herøy kulturhus. Kulturhuset er under ombygging, og det skal mellom anna fjernast asbest. – Ingen er blitt direkte eksponert for asbest, men personane har sett seg sjølv og andre i fare, heiter det på nettsidene til Herøy kommune.