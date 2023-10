Eksportrekord for tredje år på rad

Norge eksporterte sjømat for 42,1 milliarder kroner i tredje kvartal. Det er en økning på 3,7 milliarder kroner, eller 10 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Det skriver Norges sjømatråd i en pressemelding.

Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 124,1 milliarder kroner. Til sammenligning var den totale norske sjømateksporten i hele 2021 på 120,8 milliarder kroner.

– Allerede nå ser vi at 2023 kommer til å bli et nytt rekordår for norsk sjømateksport. Selv om det meste av verdiveksten i tredje kvartal kan forklares gjennom den svake norske kronen, er sjømat fra Norge fortsatt en svært ettertraktet global handelsvare som har en knallsterk posisjon i mange markeder, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i pressemeldingen.

Målt i norske kroner var juli, august og september tidenes beste tredje kvartal for norsk sjømateksport.

– Hvis vi derimot måler sjømateksporten i euro, som er vår største og viktigste handelsvaluta, var det totalt sett en verdinedgang for den norske sjømateksporten. Årsaken er at den norske kronen har vært betydelig svakere i tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, forklarer administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.