Eksportnedgang for landbruket

Nedleggingen av pelsdyrnæringen og kutt i eksportstøtten til ost kan føre til at eksporten fra norsk jordbruk vil gå kraftig ned de neste årene. Tall fra Institutt for rural- og regionalforskning, viser at fallet i kan bli på rundt 1,2 milliarder kroner, eller så godt over halvparten av den samlet eksporten av viktige varer fra norsk primærjordbruk, skriver Nationen.