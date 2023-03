Eksportere mindre sjømat, men til større summer

Norge eksporterte sjømat for 12,8 milliarder kroner i februar. Det er rekord, samtidig som volumet av sjømat som eksporteres blir stadig mindre.

Verdien av eksporten er en økning på 1,6 milliarder kroner, eller 14 prosent, fra samme måned i fjor, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding.

Samtidig ble det bare eksportert 207.000 tonn sjømat i forrige måned. Det er en nedgang på 17 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Volumet i sjømateksporten har falt seks måneder på rad, og man må helt tilbake til 2006 for å finne en februar måned med lavere eksportvolum av norsk sjømat.

Norges sjømatråd melder at dette blant annet skyldes lavere kvoter, dårlig vær og lavere slaktevolum. For det asiatiske markedet har det også vært et problem at det koster mer å frakte norsk sjømat dit, på grunn av stengt luftrom over Russland.