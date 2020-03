Ekornes stenger ikkje fabrikken

Ekorneskonsernet i Sykkylven vil prøve å halde opp ein del av møbelproduksjonen framover, trass i at det er sendt ut permitteringsvarsel for nesten 1000 tilsette frå komande onsdag.

Konsernsjef Roger Lunde seier dei nok kjem til å måtte ta ned ein del av produksjonskapasiteten, men det er ikkje snakk om å stenge fabrikken. Han antydar at dei satsar på at 50 til 70 prosent av produksjonen kan haldast oppe. Lunde viser til at Ekornes er eit globalt selskap med 90 prosent eksport, og seier det er gledeleg at Kina og Asia er på veg opp etter koronakrisa. Men situasjonen både i USA og Storbritannia blir krevjande for sal av møblar i tida framover. USA utgjer 30 prosent av marknaden til Ekorneskonsernet. Konsernet er den største møbelprodusenten i Nord- Europa.