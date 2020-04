Ekornes har fått ny ordre

Ekornes har fått ein ny ordre på 120.000 munnbind i ull. Møbelfabrikken syr munnbind for Janus og smittevernfrakkar for Sjukehusinnkjøp. Hovedtillitsvald, Edvard Lie, seier at det betyr mykje for dei som er permitterte. Han trur også at Ekornes-tilsette er stolte over å kunne bidra i krisa.