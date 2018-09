Eitt poeng for Aalesund

1.-divisjonskampen mellom Aalesund og Jerv enda 1–1. Tangotrøyene kom tilbake etter å ha lege under. Men i jakta på opprykk kan dette ha vore to tapte poeng. Heldigvis for Aalesund tapte den eine opprykksrivalen, Viking, 3–2 i Florø tidlegare i dag. Den andre opprykksrivalen, Mjøndalen, møter Kongsvinger heime tysdag. Tabellen.