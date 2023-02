Eitt køyrefelt ope i Romsdalen - kan bli ein del kø

Statens vegvesen opplyser at det ca kl. 11.20 er opna eitt køyrefelt forbi ulykkesstaden på Europaveg 136 ved Kylling i Rauma. Trafikken blir dirigert, men vegtrafikksentralen forventar ein del kø. Dirigeringa vil truleg halde fram utover ettermiddagen. Ein person omkom i ei trafikkulykke på staden i natt, då ein personbil og ein buss kolliderte. Politiet og ulykkesgruppa til vegvesenet jobbar framleis på staden. Politiet opplyser at bilbergar er tilkalt og at det er ein del oljesøl på vegen som må fjernast.