Eit demokratisk problem

Den manglande interessa for å stemme ved fylkestingsvala er eit demokratisk problem, meiner fylkesordføraren i Møre og Romsdal, Jon Aasen. 60 av kommunane i landet hadde ei valdeltaking i fylkestingsvalet på under 50 prosent i 2015, viser ein gjennomgang NRK har gjort. Seks av desse kommunane er i Møre og Romsdal. Aasen meiner det er problematisk at store kommunar som Ålesund, Herøy og Ørsta er blant dei dårlegaste i valoppslutninga.