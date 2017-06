Etter at Eirin Kalstø skrev et innlegg om den såkalte «feriekabalen» i adressa.no, begynte det å koke i debatten om det norske skolesystemet.

– Jeg er overrasket over hvor mange som har ment noe og gitt tilbakemeldinger. Det er på høy tid at vi diskuterer det, sier Kalstø.

Får både støtte og kritikk

«Akkurat nå er vi i gang med årets kabal ...»skriver Kalstø. Trebarnsmora som er bosatt i Surnadal, mener at skolehverdagen ikke er godt nok tilpasset arbeidslivet og hverdagen til de voksne.

– Vi baserer velferdsstaten vår på at begge foreldrene skal jobbe 100 prosent, og da er det vanskelig å få det til å gå opp med det skolesystemet vi har per i dag, sier hun.

«Det er et faktum at barna har 13 uker ferie og foreldrene har 5 ukers ferie», skriver hun videre i innlegget, som har fått både støtte og kritikk. Kalstø går også ut mot lekser og fritidsordningen i skolen.

– Jeg har troen på heldagsskole, hvor skolehverdagen er åtte til fire og hvor lek er en integrert som en del av hverdagen. Så når man reiser hjem klokken fire så er man ferdig, sier hun.

Vanskeligere for noen

Selv om ferie krever mye planlegging for de fleste, er det enkelte yrker som gjør det lettere. Jurunn Lindseth Volen er lærer og trebarnsmor. Hun har fri sammen med barna, men skjønner godt at den lange ferien kan by på utfordringer.

Kenneth Hustad sammen med sønnen Lukas Hustad (10). Han mener skolesystemet kunne vært bedre tilpasset arbeidslivet. Foto: Marie Myklebostad / NRK

– Jeg tror det er vanskelig for dem som har tre uker ferie og bare det. De får kanskje en eller to uker sammen fordi de må spre ferien utover for å få det til å gå opp, sier hun.

En som har merket disse utfordringene er Kenneth Hustad. Han har faste ferieuker og forteller at det sjeldent blir ferie hvor hele familien er sammen.

– Det er litt jobb med det, og vi må bare dele det opp slik at vi tar litt hver. Vi kan ikke ta alt felles, sier han.

«Er ikke dagens skolesystem tilpasset 50- eller 60-tallet med hjemmeværende husmor?».

Hege Eidem er har en datter på ti år og en sønn på 19 år. Hun er hjemmeværende mor, og forstår at det kan være vanskelig for de i jobb å få alt til å gå rundt. Foto: Marie Myklebostad / NRK

Dette er blant noe av det Kalstø setter spørsmålstegn ved i sitt innlegg. Hege Eidem er selv hjemmeværende mor, og mener man må prøve å gjøre det beste ut av ferieklemma.

– Jeg tenker at slik er det og slik har det alltid vært. Velger vi å få barn så medfører det enkelte ting og da må vi omprioritere i livet og legge litt til rette, sier hun.